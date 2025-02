La vincita in tv non è reale Fidanzati ad Affari Tuoi Jessica rompe il silenzio dopo la polemica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giovanni, il concorrente della Calabria protagonista della puntata diandata in onda lunedì 3 febbraio 2025, ha portato a casa un premio di 40mila euro. Tuttavia, la sua partecipazione al game show ha sollevato diverse discussioni sui social a causa di alcune coincidenze curiose emerse durante la trasmissione. Uno degli aspetti che ha suscitato maggiore attenzione riguarda il nome con cui si è presentato: se in trasmissione era noto come Giovanni, sui social il concorrente utilizza il nome Gianfranco Molinaro. A questo si aggiunge un altro dettaglio interessante: Giovanni è sentimentalmente legato aFalvo, una concorrente della precedente edizione del programma condotto da Amadeus, che a suo tempo riuscì a vincere 115mila euro. Nonostante la situazione abbia incuriosito il pubblico, non si tratta di una violazione del regolamento, che impedisce la partecipazione solo a persone con legami di parentela con dipendenti Rai o ex concorrenti, ma non a partner o