La via del Diritto per ”recidere” le radici della mala organizzata

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 4 febbraio all’internorubrica Spigolaturedi Ermanno CorsiNon si dovrebbe mai smettere di riflettere sulla particolarità dell’anno giudiziario come si è svolto a Napoli e non per il cerimoniale che l’ha caratterizzato, comune del resto a tutte le edizioni precedenti, quanto per il forte richiamo alla responsabilità rivolto a quanti svolgono ruoli e funzioni di Governo: richiamo fondamentale per vita e sviluppo democraticosocietà e in difesa, senza se e senza ma, delle sue istituzioni. Significativo, e di grande valore storico-programmatico, il richiamo -esposto all’ingresso del normanno Castel Capuano- di un pensiero di Piero Calamandrei: ”Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione”.