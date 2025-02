Ilrestodelcarlino.it - La vertenza Beko. Il sindacato Ugl:: "Aperto un varco. Ora l’ultimo miglio"

Sembra una lunga gara ciclistica. Anche piuttosto estenuante. La, infatti, procede a tappe e la prossima è in programma il 10 febbraio, ovvero lunedì prossimo, sempre al mimit a Roma. Dopo l’incontro della scorsa settimana, quando la multinazionale accettò di rivedere il proprio piano aziendale, chiedendo aiuto al Governo in merito ai costi fissi per scongiurare la chiusura, a fine 2025, dello stabilimento di Comunanza, la trattativa si prepara a entrare nel vivo. Lunedì, dunque, si aprirà la fase più delicata che condurrà alle decisioni finali. "Pur con tutti i distinguo del caso, nel vertice del 30 gennaio si è almeno fatto l’importante passo in avanti di discutere sulla permanenza dello stabilimento di Comunanza – conferma Francesco Armandi, segretario provinciale di Ugl Metalmeccanici –.