La vera partita in banca è la sovranità finanziaria

Gestire il risparmio degli italiani significa orientare il futuro di una nazione, i puristi del mercato libero dimenticano questo “dettaglio” quando pretendono che la politica non si occupi delle vicende del sistemario. Chi guida lo Stato ha una bussola e un obiettivo superiore, quello dell'interesse nazionale, la sua difesa in uno scenario dove si è riacceso lo scontro tra le grandi potenze. Ieri Carlo Messina, ad diIntesa, ha detto che «Giorgia Meloni ha un prestigio unico tra gli investitori internazionali», confermando l'importanza di una leadership stabile e riconosciuta l'estero. Politica e finanza sono i pilastri del “sistema” che regge lo Stato, il lavoro delle banche raccogliere e prestare denaro - è il motore dell'economia, ma non si tratta di una funzione “neutra”, perché il proprietario di quel motore decide come usarlo, dove indirizzare gli investimenti, quali acquisti sollecitare e quali scoraggiare, compra e vende i titoli di Stato, finanzia le aziende, influisce sul successo o sul fallimento di un'idea, promuove il talento, cura il patrimonio immobiliare e la cassa delle famiglie.