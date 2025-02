Sport.quotidiano.net - La VBS si rinnova con profonda rivoluzione. Presi Camilo-Xavier-Eudin-Jordan-GianPietro

Tira aria nuova, di, in casa Viareggio Beach Soccer dove arriveranno celebri campioni di caratura internazionale, chiamati ad innalzare il livello tecnico della squadra e a contribuire alla crescita dei talenti di casa, mettendo a frutto la propria (enorme) esperienza. Vestiranno infatti il bianconero grandissimi beacher come i brasiliani Brunoed(entrambi già con un passato viareggino), il fenomenale mancino portogheseoltre al pivotAugusto ed al portiere Gian Pietro Negrini (questi ultimi due carioca ma naturalizzati italiani). La VBS dunque cala un pokerissimo di grandi colpi sul beach soccer mercato: questo quintetto nella passata stagione era tutto al Catania. Cambieranno quindi gli interpreti sì. ma non la politica della società bianconera, che continuerà ad avere come caposaldo la valorizzazione dei suoi giovani, a maggior ragione nella stagione che verrà.