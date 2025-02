Zonawrestling.net - La theme song di Triple H risuona a San Siro prima di Milan – Roma

Il wrestling irrompe nel calcio italiano. In occasione del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia trae lache si disputa sta sera a Sandella partita le casse dello stadio hanno fattore ladiH “The Game” dei Motorhead. L’omaggio che ha avuto luogo nell’impiantoese è stato dedicato al nuovo acquisto del, Kyle Walker, difensore inglese proveniente in prestito dal Manchester City. L’ex giocatore dei Citizen è un noto fan del prossimo Hall of Famer, al punto da imitare il suo rituale pre-match in cui sputa l’acqua, proprio comeH.L’omaggio sarà stato senz’altro apprezzato dal calciatore, ma avrà fatto piacere a tutti i fan italiani del wrestling, indipendentemente dal fatto che abbiano fede rossonera o meno.