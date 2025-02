Ilgiorno.it - La televendita è social. La app di live shopping con le guide-influencer

Celebrità del calibro di Alessandro Borghese, Diletta Leotta e la tiktoker Elena Hazinah insieme in uno spot pubblicitario, in onda da oggi sulle reti Rai e Mediaset: il video, che porta gli spettatori all’interno di un bazar contemporaneo, fa parte della campagna promozionale di Bazr, la prima app di ““ europea che connette brand, creator e utenti. Fondata dall’imprenditore Simone Giacomini e già disponibile su Apple Store e Google Play, la piattaforma unisce l’marketing al potenziale di vendita dello streaming in diretta: i creator vengono ingaggiati per testare, raccontare e promuovere i prodotti disponibili sul marketplace, mentre gli utenti possono interagire in tempo reale tramite chat, chiedendo informazioni agli, e valutare in prima persona se l’articolo merita di essere acquistato.