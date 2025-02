Ilfattoquotidiano.it - La surreale storia del Taranto calcio, tra ragazzini in campo, acquirenti misteriosi e il rischio concreto di non finire il campionato

Ilfattoquotidiano.it

In Serie C gioca – si fa per dire – una squadra fantasma. Nell’ultimo turno ha perso 6-0 in casa, in quello precedente “soltanto” 5-1: ha incassato 11 sconfitte di fila, subendo 36 reti e segnandone appena 4. È rimasta senza giocatori, con i titolari che hanno messo in mora il club e fanno sciopero, inrimangono idelle giovanili mandati allo sbaraglio. Senza proprietà, che da mesi non paga gli stipendi, mentre nuovi fantomaticiscompaiono con la stessa velocità con cui erano apparsi all’orizzonte. Ormai anche senza classifica, sprofondata in negativo dopo l’ennesima penalizzazione.Ladel(a cui si somma l’altra crisi societaria della Turris) è l’ennesima brutta pagina diitaliano, che smonta la favoletta della rinascita della Lega Pro.