La storia del bomber Protti ora diventa un docufilm

I suoi gol, ma anche i suoi valori sportivi. Il suo legame con il pallone, ma anche con le città di mare. La lungalegata al mondo del calcio del riminese Igorè pronta are un film documentario. Igor. L’eroe romantico del calcio è il progetto prodotto da Bredenkeik che racconterà sul grande schermo la carriera e i successi di, l’unico nelladel calcio italiano ad aver vinto la classifica cannonieri in serie A, serie B e due volte in serie C, ovvero 4 volte nelle tre categorie professionistiche. Il progetto, scritto da Alberto Battocchi e Luca Dal Canto, che ne curerà anche la regia, avrà una durata di circa 90 minuti e le riprese saranno girate anche a Rimini. Sarà presentato e distribuito tra la fine del 2025 l’inizio del 2026. "Appena gli autori mi hanno proposto il progetto – racconta– ho subito accettato di farne parte perché conoscevo già il valido lavoro di Alberto e Luca in questo campo, e in particolare ero rimasto colpito dal corto L’ultima figurina e dalla semplicità e sensibilità di quel progetto che in pochi minuti riesce a suscitare emozioni e lanciare messaggi indelebili.