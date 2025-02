Ilgiorno.it - La stangata è servita. Energia, altri aumenti . Trecento euro in più bruciati dalle bollette

Nel 2025 ledi luce e gas saranno più care. I lombardi dovranno mettere in preventivo un aumento medio del 10% per l’elettrica e del 13% per il gas. Il centro studi di Facile.it, società tecnologica che confronta le principali tariffe presenti sul mercato, ha analizzato i dati per verificare l’impatto dell’aumento del costo delle materie prime energetiche sulle utenze in ogni provincia. La ricerca è partita dai consumi dichiarati nel 2024. Che, per quanto riguarda l’elettrica, a seconda dei territori, variano da un minimo di 2.068 kilowatt ora annui a un massimo di 2.571. Il gas utilizzato nell’ultimo anno, invece, oscilla da 1.042 smc (standard metro cubo) a 1.378. Il valore della spesa del 2024 è il risultato della cifra media pagata da una famiglia con contratto nel mercato libero a prezzo indicizzato, definito in base all’andamento dei due indici di riferimento che variano periodicamente in relazione allo spread, l’incremento applicato dal fornitore.