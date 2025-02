Sport.quotidiano.net - La squadra. Zauli ritrova solo Broh. Kanoute convocato?

Seduta mattutina a Pian di Massiano per il Perugia di Lamberto. Ancora un allenamento a ranghi ridotti per l’allenatore biancorosso che anche con la Vis Pesaro si troverà a fare la conta dei calciatori a disposizione. Non ci sono gli infortunati ormai noti (Angella, Mezzoni, Riccardi, Lewis, Seghetti, Di Maggio), Lisi che sarà fermato dal giudice sportivo, e non ci sono ancora a disposizione gli ultimi arrivati,e Yabre. Il primo, che ha smaltito l’infortunio ma non è arrivato allenatissimo, potrebbe comunque strappare una convocazione per la gara di venerdì sera contro la Vis Pesaro. Yabre, invece, un mese fa ha riportato una frattura alla mandibola, si è sempre allenato ma sta aspettando l’ok per poter scendere in campo senza problemi. I due potrebbero essere a pieno ritmo per la sfida che il Perugia giocherà dieci giorni dopo il prossimo appuntamento, lunedì 17, sul campo della Lucchese.