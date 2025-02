Ilfoglio.it - La "sindrome di San Giorgio" al contrario sulla separazione delle carriere

Kenneth Minogue l’ha battezzata “di Sanin pensione”, ma potremmo anche chiamarla depressione post-drago. Dopo che hai infilzato con la lancia il leggendario mostro, la vita ti pare vuota e insensata, tanto che per riguadagnare lo slancio devi inventarti una nuova avventura, a costo di dare la caccia a bestie immaginarie. Non dimentichiamo però che nella Legenda aurea il santo s’imbatte nel drago per caso, e lo fa fuori in quattro e quattr’otto. Ipotizziamo invece un cavaliere che abbia dedicato tutta la vita alla ricerca del mostro. Un giorno, quando è ormai vecchio e quasi non ci spera più, se lo trova sul cammino e ha l’occasione di ucciderlo. Cosa farà? Forse, presentendo che quell’atto sarà il compimento di una lunghissima battaglia e dunque anche la fine di una spinta che dava senso ai suoi giorni, si spaventerà e lo lascerà fuggire.