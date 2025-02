Ilgiorno.it - La saga dei Rovagnati, la famiglia del prosciutto: da Mike Bongiorno all’incidente in elicottero

Biassono (Monza), 5 febbraio 2025 – C’è anche un membro dellatra le tre vittime che erano a bordo dell'caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. Secondo quanto si apprende da più fonti, a bordo del velivolo c'erano due piloti e una terza persona che sarebbe Lorenzo, uno dei due fratelli eredi dell'azienda famosa in tutto il mondo. Gennaio 1991, la televendita die il boom in salumeria Sono circa le 19, minuto più minuto meno, del 13 gennaio 1991.conduce “La Ruota della Fortuna” su Canale Cinque. A metà trasmissione c’è la televendita con lo sponsor:parla una decina di minuti magnificando ilcotto GranBiscotto come solo lui sa fare e il giorno dopo migliaia di massaie vanno dal salumiere di fiducia a chiedere il GranBiscotto.