Quifinanza.it - La rottamazione quinquies non si farà, si va verso la proroga della vecchia sanatoria

Lasi ferma ai blocchi di partenza. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha silurato l’emendamento di Alberto Gusmeroli, ritenendolo fuori tema rispetto al Milleproroghe. Un’operazione destinata a dare ossigeno a migliaia di contribuenti, che puntava su pagamenti dilazionati in dieci anni e una soglia di decadenza più morbida, è stata dunque cancellata con un tratto di penna. Non è bastata l’idea di concedere otto rate di tolleranza per chi salta i pagamenti: senza un’adeguata copertura finanziaria, la proposta è rimasta sulla carta.Perché l’emendamento è stato bocciatoOltre all’estraneità al Milleproroghe, il problema vero è stato il buco nei conti pubblici. Nessuna compensazione adeguata, nessuna copertura finanziaria certa, solo il rischio concreto di un ammanco nelle casse dello Stato.