La riforma dei medici di famiglia. Da autonomi a dipendenti pubblici. Più incentivi per gli studi associati

Sacconio liberi professionisti convenzionati, singoli o? Sono dunque tre e non due le opzioni sul tavolo per idina generale (MMG). Ma partiamo dai bisogni. La casa di abitazione, con l’allungamento della vita, si sta rivelando come il luogo più efficace per l’assistenza e la cura (entro certi limiti) della persona. Viene preferita dai pazienti che reagiscono meglio alle terapie, costa molto meno di un ricovero ospedaliero o in una residenza assistenziale. Più in generale, anche ai fini di ridurre la pressione sui pronto soccorso, il MMG deve stratificare i bisogni dei pazienti, aggiornare i registri di patologia, educare a prevenire malattie e complicanze, prendere in carico le persone affette da cronicità e seguirle, anche con la telena, redigendo “piani individuali assistenziali“, collaborare con specialisti, infermieri e servizi sociali, monitorare l’aderenza e i risultati delle terapie, garantire appropriatezza alla diagnostica.