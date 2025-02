Tpi.it - La regina Rania in visita a Roma: “La Giordania è la terra dell’ospitalità”

Politiche di accoglienza, tutela dei minori. Le sue parole, come la sua bellezza, non passano inosservate. Ladinel suo viaggio in Italia tiene i riflettori accesi sulla guerra in Medio Oriente. Con oltre 10 milioni di follower su Instagram la meno nota signora al-Yasin, moglie di re Abdullah II, si conferma un’influencer dei diritti umani tra le più potenti al mondo (copyright Forbes 2011). Tra le priorità sempre la giustizia sociale e l’uguaglianza.Dopo l’incontro negli Stati Uniti con Melania Trump a gennaio, la sovrana è passata aper partecipare al Summit mondiale sui diritti dei bambini organizzato da papa Francesco. L’abbiamo incontrata, martedì 3 febbraio, alla mostra “: l’alba del Cristianesimo”, dove lagiordana era ininsieme alla first lady italiana Laura Mattarella.