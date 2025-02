Iodonna.it - La regina, insieme a Laura Mattarella, ha visitato la mostra "Giordania: l'alba del cristianesimo"

Eleganza, raffinatezza e un tocco di colore inaspettato. Rania diincanta ancora una volta con il suo stile impeccabile. In occasione della sua visita alla: l’dela Roma, laha scelto un ensemble sofisticato, giocando con tonalità neutre e linee fluide. Rania di, i segreti beauty guarda le foto Rania di, la grande passione per la moda Made in ItalyL’ultimo look, sfoggiato in occasione della sua visita alladedicata al paese mediorientale, nelle sale del Palazzo della Cancelleri, porta la firma della maison di moda italiana Max Mara.