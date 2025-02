Velvetgossip.it - La Rai sfida il Tar: perché solo noi possiamo organizzare Sanremo

A pochi giorni dall’inizio della 75° edizione del Festival di, in programma dal 6 al 10 febbraio 2025, la Rai ha annunciato di aver presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la recente sentenza del Tar della Liguria. Questa decisione giuridica, emessa lo scorso dicembre, ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival alla Rai da parte del Comune di, scatenando una serie di controversie legali che coinvolgono diversi attori del panorama musicale e televisivo italiano.Il comunicato ufficiale della Rai chiarisce la posizione della TV di Stato, sottolineando l’intenzione di far accertare la legittimità delle delibere comunali che hanno concesso all’emittente di Stato l’uso esclusivo del marchio “Festival della Canzone Italiana”. In particolare, la Rai evidenzia che, come riconosciuto dalla stessa sentenza del Tar, nessun altro soggetto, al di fuori della Rai, è titolato ail Festival nella sua attuale configurazione, i cui diritti sono di esclusiva pertinenza dell’emittente.