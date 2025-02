Davidemaggio.it - La Rai ricorre contro il Tar: “Nessun altro è titolato a organizzare Sanremo”

Alla vigilia della 75° edizione al via martedì, la Raial Consiglio di Statola sentenza del Tar della Liguria, che lo scorso dicembre ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla TV di Stato del Festival dida parte del Comune della città ligure.La Rai informa di aver proposto appello avverso la sentenza del TAR Liguria avendo interesse a far accertare la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune dile aveva concesso in uso esclusivo il marchio “Festival della Canzone Italiana”, fermo restando che – come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata –o al di fuori di Rai èil Festival nella sua versione attuale, i cui diritti spettano a quest’ultima in via esclusivasi legge nel comunicato ufficiale della Rai.