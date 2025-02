Unlimitednews.it - La Rai ricorda le vittime delle foibe con il film “La bambina con la valigia”

ROMA (ITALPRESS) – Il 10 febbraio, in occasione della Giorno del ricordo (istituito in memoria), Rai1 propone in prima serata “Lacon la”, tv movie tratto dall’omonimo libro di Egea Haffner e Gigliola Alvisi e diretto da Gianluca Mazzella.Ilripercorre la vicenda di Egea che, in una vecchia foto in bianco e nero, è diventata un simbolo dell’esodo giuliano-dalmata: in quello scatto lanon ha ancora cinque anni, è vestita a festa e tiene in mano unasu cui è scritto “esule giuliana” n. 30001. Lei non lo sa ma fa parte del gruppo di circa 30 mila persone prelevate, nel 1946, dalle loro case di Pola dalle milizie del maresciallo Tito e mandate lontano dalle città italiane che, con la sconfitta del nostro Paese nella Seconda guerra mondiale, erano passate sotto il dominio della Jugoslavia.