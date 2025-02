La Ragazza di Neve la spiegazione del finale | Cosa succede a Miren Nacho ed Eduardo?

Leggi su Cinefilos.it

Ladi, ladeled?Adattamento dell’omonimo romanzo di Javier Castillo, Ladi(La chica de nieve) è stato uno degli originali spagnoli di maggior successo di Netflix, raggiungendo la Top 10 in 60 territori alla sua uscita nel 2023.Fortunatamente, per coloro che sono rimasti affascinati dal suo scioccante epilogo, è arrivato un secondo episodio del crimine di Malaga, che risolve le questioni in sospeso e, naturalmente, ne svela altre.Se nella scorsa stagione il rapimento di bambini era al centro della crociata della giornalista investigativa(Milena Smit), questa volta si tratta di una crocifissione di adolescenti, di una serie di prove di sopravvivenza e del loro possibile legame con un caso irrisolto di scomparsa.