La quarta era del bagarinaggio | i ticket-bot hanno creato un problema su scala industriale Telegraph

Ah, i vecchi bagarini. Che nostalgia. Adesso ci sono i bot. E quelli non li freghi, è tecnicamente impossibile. Per cui: vuoi due biglietti per il prossimo derby di Londra tra Arsenal e Chelsea? 1.817,40 sterline grazie, anche se ne costerebbero 163,60. O la partita del Sei Nazioni di sabato tra Inghilterra e Francia a Twickenham 808 sterline l’uno, un biglietto che ne costerebbe 50. Tutto così: calcio, ovviamente, ma anche freccette, tennis, e grandissimi eventi non sportivi. “E’ unsu”, scrive il.Secondo un esperto del settore, Tim Payton, siamo ora alla fase quattro della storia del. La prima fase è stata quando le persone facevano la fila alla biglietteria e poi c’era il bagarino all’angolo della strada. La seconda fase è arrivata con Internet e l’emergere del “bagarino da camera”, che avrebbe comprato e venduto col computer.