La presentazione di “La maschera” (Edizioni Helicon) di Salvatore Renato Minici

Arezzo, 5 febbraio 2025 – Sabato 8 febbraio 2024, alle ore 17,15, la libreria Edison by Biblion di Piazza Risorgimento 31, ad Arezzo, ospita ladi “La” () di. Assieme all’autore interverrà il dottor Giorgio Seri. Il romanzo è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e si concentra sul confine tra Toscana e Romagna, dove, dopo l’8 settembre 1943, si raccolsero le forze partigiane per organizzare la resistenza contro l’occupante nazifascista. In quelle zone l’invasore tedesco commise terribili stragi e rappresaglie ai danni non solo di tanti partigiani caduti per la libertà, ma anche contro l’inerme popolazione civile, che pagò un contributo di sangue enorme e a distanza di ottant’anni chiede ancora giustizia per i tanti crimini rimasti impuniti.