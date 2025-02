Sport.quotidiano.net - La Pistoiese non ci sta e fa ricorso: ‘Il pari col Lentigione viziato da un errore tecnico’

Pistoia, 5 febbraio 2025 – Lanon ci sta. Il pareggio (1-1) casalingo con ildi domenica scorsa, che ha fatto scivolare la squadra arancione a -10 dal duo di testa formato da Forlì e Ravenna (questa la classifica per quanto riguarda le prime posizioni: Forlì e Ravenna 51, Tau 48,41) èda unarbitrale. Così ha presentatoalle autorità competenti. Questo il comunicato, testuale, emesso dalla società. “La Fccomunica di aver effettuatoper la garadel giorno 2 febbraio 2025, valevole per il 22° turno del Campionato di Serie D, Girone D. Il direttore di gara al 45’ minuto del primo tempo della suddetta gara assegnava un rigore a favore delCalcio per un presunto fallo nella propria area di rigore del calciatore numero 7 della FCKharmoud Anas, ed espelleva lo stesso calciatore, senza che questo avesse commesso alcuna infrazione di gioco.