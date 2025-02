Ultimouomo.com - La partita era finita, e il Bologna continuava a pressare

Per raccontare questabisogna partire dalla fine, e da un momento apparentemente meno significativo. Ilera in vantaggio a Bergamo, a pochi minuti dalla prima storica qualificazione in semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni; l’Atalanta, una delle migliori squadre della competizione nelle ultime stagioni, doveva disperatamente trovare il gol del pareggio.Intorno al novantesimo, l’Atalanta è sempre pericolosa. L’aggressività e la qualità che riesce a mettere negli ultimi minuti delle partite è difficile da pareggiare. Se facessimo una classifica della Serie A solo dell’ultima mezz’ora delle partite, l’Atalanta sarebbe prima. Ilaveva già giocato unadispendiosa. Sapendo tutte queste cose, ci si aspetta l’assalto finale: palle in area, cross, pressione offensiva generica che a un certo punto produce un gol perché da qualche parte questa pressione deve fuoriuscire.