Gqitalia.it - La Nike Air Zoom Spiridon OG Metallic Silver sta per tornare. Un miracolo!

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.LaAirOGè uno di quei modelli che sembrava dovesse rimanere chiuso nel caveau per il resto dell'eternità. Per fortuna, le grandi sneaker di culto hanno la forza ditra noi.AirOGLanciata per la prima volta nel lontano '97, siamo al cospetto di una tra le prime Airad arrivare sugli scaffali. All'epoca, le sneaker venivano rifornite qua e là per permettere a tutti di averne un paio. Ai fan, però, non è stato concesso questo lusso con la versione. Infatti, nei quasi trent'anni trascorsi, non è mai tornata in auge.