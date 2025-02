Quotidiano.net - La nevicata di 10 anni fa e i disagi in autostrada. Il Consiglio di Stato:: "Il ministero chiarisca"

Ildelle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà fornire entro un mese aldidocumentati chiarimenti in merito alla vicenda che nel 2015 portò a una maxi sanzione ad Autostrade per l’Italia per inottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione in caso di eventi nevosi. È quanto stabilito con un’ordinanza emessa nell’ambito di un atto d’appello proposto da Aspi contro una sentenza con la quale il Tar del Lazio nel 2022 respinse un suo ricorso. Oggetto d’impugnativa è il provvedimento con il quale il Mit il 10 dicembre 2015 ha inflitto una penale di 959.002 euro in relazione all’evento del 5 e 6 febbraio 2015 che causò un bloccole "per precipitazioni nevose e allagamenti" lungo l’area appenninica centrale e bolognese. In particolare l’evento nevoso comportò l’applicazione, secondo i parametri previsti dal "piano neve": del "codice rosso" per l’A1, dapprima sul tratto Sasso Marconi/Barberino del Mugello e poi sul più ampio tratto tra Milano e Calenzano, e per l’A13 tra Bologna e Rovigo; del "codice nero" per una piccola tratta dell’A14 tra Castel San Pietro e l’interconnessione con la A1 in direzione Bologna.