La Moldova in vetrina a Milano

La repubblica moldava torna a BIT, FieraRho dal 9 all’11 febbraio, per proporre ai viaggiatori un’esperienza autentica tra vini, cultura e natura Lasarà protagonista alla BIT, la fiera internazionale del turismo che si terrà a FieraRho dal 9 all’11 febbraio 2025. Allo stand della(pad. 9 – stand C13) i visitatori avranno l’opportunità di incontrare figure chiave del settore turistico moldavo, tra cui Elena Stepanov, rappresentante di ANTRIM (National Inbound and Domestic Tourism Association), che rappresenta 120 operatori del settore, Tatiana Lazar del DMC TatraBis, Luca Nardoni di GS Air in rappresentanza della compagnia aerea Fly One, Anatolie Botnaru e Olesea Cojocaru dell’Eco Resort Butuceni, Olga Ursu e Roman Vitiuc di Visit Chi?in?u, che, presenterà l’iniziativa dedicata alla promozione della capitale Chi?in?u come destinazione perfetta per brevi soggiorni.