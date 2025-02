Lanazione.it - La Misericordia di Empoli dona 15mila euro all’associazione Fiori di Vetro

, 5 febbraio 2025- Ladiha consegnato ufficialmente questa mattina, mercoledì 5 febbraio, la somma dia “di- Organizzazione di Volontariato per l’Autismo” di. Questo gesto segna l’ultima significativa tappa di We Careedizione 2024: l’evento benefico organizzato dall’arciconfraternita di via Cavour a sostegno dell’associazione empolese. La manifestazione, che si è tenuta lo scorso 16 settembre in piazza Farinata degli Uberti a, ha portato a tavola oltre 700 persone. We Careè stata una serata straordinaria, che ha visto la partecipazione di imprenditori del territorio e cittadini, uniti dalla volontà di dare un contributo concreto a sostegno dell’associazionedi, fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici, e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie.