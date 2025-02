Europa.today.it - La metà degli italiani è svenuta almeno una volta: quali sono le cause e come evitarlo

Leggi su Europa.today.it

Non è una debolezza da damine dell’Ottocento: lo svenimento è un problema che riguarda un numero enorme di persone: il 50 per cento della popolazione è svenutounanella vita, uomini e donne in eguale misura. Si stimano in Italia 2 milioni di sincopi l’anno e circa il 2 per.