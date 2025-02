Liberoquotidiano.it - "La lingua di Bonelli e i capelli della Schlein". La verità sulla piazzata sinistra in aula: cosa sta per succedere

"Meloni venga in!, hanno gridato da giorni quelli dell'opposizione. La premier non andrà alla Camera e al Senato ma ci andranno il ministroGiustizia Carlo Nordio e quello degli Interni Matteo Piantedosi". Nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi, Daniele Capezzone presenta così il "D-day" politico del caso Almasri. "Ma vogliamo la diretta televisiva!", ricorda ancora il direttore editoriale di Libero a proposito delle richieste del centro. "A un certo punto ieri sembrava che qualche fessacchiotto del centrodestra volesse non concederla, quindi ulteriore polemica 'vogliono censurare!'. E' chiaro che a quelli del centronon interessano le risposte nel merito che Piantedosi e Nordio daranno, interessano le telecamere per fare una