LA Knight | Troppe celebrità nel wrestling Danno l’impressione che chiunque possa farlo

In questi ultimi tempi stiamo assistendo al debutto sui ring della WWE di diverse. Tuttavia, LA, che si è espresso su questo tema durante una puntata del Battleground Podcast, pensa che non tutti siano portati per questo mestiere, affermando che alcune personalità non dovrebbero entrare nel quadrato. “Personalmente penso che bisogna essere selettivi su chi viene coinvolto fisicamente, banalmente perché non tutti hanno una predisposizione atletica. Se vai in una scuola diin un giorno qualsiasi, vedrai moltissime persone e ti chiederai: ‘ Perché pensi di poter fare questo?’ Perché stai provando? Non hai un minimo di attitudine atletica nel tuo corpo.’ Non tutti possono fare questo mestiere.”La Megastar ha continuato poi il discorso parlando di cosa non gli piaccia riguardo queste apparizioni, elogiando anche Logan Paul per il lavoro che compie all’interno del quadrato:“Il mio problema connelè cheche