La giravolta di Todde sull'inceneritore alimenta sospetti e malumori nel M5s

Ora in molti, dentro e fuori il M5s, si chiedono cosa ne pensi il presidente Giuseppe Conte. Prenderà una posizione aperta e ufficiale il leader stellato sull’affaire sardo dell’inceneritore che ha mandato nuovamente in fibrillazione il partito? Il bubbone cresce, gli attacchi si moltiplicano, i silenzi imbarazzati pure. E sembra difficile resistere ancora a lungo senza dire nulla. Dall’inner circle parlamentare dell’ex premier bocche cucite o frasi che equivalgono a un pallone in tribuna. Ma quanto potrà durare l’arrocco?Alessandra(Imagoeconomica).Ladisul termovalorizzatore di MacomerPiccolo riassunto delle puntate precedenti. La presidente di Regione Sardegna, Alessandra, ha deciso inopinatamente di riaccendere il termovalorizzatore (o “inceneritore”, come direbbero con disprezzo i grillini d’antan) del consorzio Tossilo Spa, a Macomer, nel Nuorese.