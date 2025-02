Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca alla sfida della serie B

Arezzo, 5 febbraio 2025 – LaB. Il primo turno del campionato cadetto è fissato per venerdì 7 febbraio nella bresciana Montichiari, con dodici squadre di tutta la penisola che torneranno in pedana per confrontarsi tra i diversi attrezzidisciplina e per contendersi la promozione in A: tra queste sarà presente, per la quarta stagione consecutiva, anche la società aretina. Il campionato nazionale vedrà la formazione petrarchina schierare un gruppo con sette ginnasti che il tecnico Jacopo Pineschi, prova dopo prova, avrà il compito di far ruotare nel programma di gara tra corpo libero, anelli, parallele, volteggio, cavallo con maniglie e sbarra, con l’obiettivo di tenere alti i coloricittadina in questo prestigioso palcoscenico.