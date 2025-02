Lettera43.it - La foto di Trump, Musk e Netanyahu che sta circolando è un fake creato con l’IA

A seguito della visita di Benjaminnegli Stati Uniti, su molti giornali italiani ed esteri ha iniziato a circolare un’immagine di Elon, Donalde il premier israeliano. Tuttavia, l’immagine è falsa: è stata generata con un software di intelligenza artificiale. A confermarlo è stato l’utente @OrwellTruth1984, che l’ha creata e pubblicata su X il 3 febbraio, scrivendo in ebraico: «L’alba di un nuovo giorno». Gli utenti sul social hanno poi iniziato a fare circolare lanon citando la fonte, e in molti hanno creduto che fosse reale. In ogni caso, in questi giorniè realmente in visita a Washington. Martedì ha incontrato il presidente, che lo ha accolto annunciando un miliardo di nuove forniture di armi a Israele, nonché l’intenzione degli Stati Uniti di «prendere il controllo» della Striscia di Gaza.