La Fondazione funziona: esperti in agroalimentare è boom di iscritti e corsi

Lodi, 5 febbraio 2025 –di iscrizioni per l’Istituto tecnico superiore Agrorisorse,avviata nel 2014 con l’obiettivo di offrirespecialistici post-diploma. Le iscrizioni sono passate dalle 63 del 2023 alle 130 del 2024. Il notevole incremento è stato reso noto ieri mattina durante la presentazione del nuovo corso di “Agricoltura Sociale“ attivato dallo scorso settembre nella struttura. E il successo dellaè confermato anche dal fatto che un numero sempre maggiore di imprese ha deciso di intraprendere dei perdi collaborazione con l’istituto lodigiano. La presentazione del corso è avvenuta alla presenza anche del vicesindaco di Lodi, Laura Tagliaferri. “Sorta su richiesta della regione Lombardia – ha dichiarato la direttrice di “Agrorisorse“ Valentina Antonucci – la nostrasi è posta l’obiettivo di rispondere alle esigenze e al fabbisogno della rete territoriale lodigiana, in particolare per la formazione di operatori specializzati nel settore