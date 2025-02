Amica.it - La federa di seta è l’ultimo step della skincare serale

Quando si trattabellezza di pelle del viso e capelli non ci sono routine intensive che facciano da deterrente. La verità però, è che c’è ancora un certo raggio d’azione per ottimizzare al massimo l’azione di tutti i prodotti che usiamo e massimizzarne l’efficacia. Ed è sufficiente conoscere i beneficiinper capire cosa ci si sta perdendo. Dormire su unainè infatti molto più che un piccolo lusso da concedersi in camera da letto, è un vero e proprio gesto di cura extra nei confronti di pelle e capelli che non possono che migliorare sotto molteplici aspetti.in: benefici per la pelle”Ladiè un accessorio che non dovrebbe mancare nella routine di bellezza di ogni donna, sia per quelle nella fascia d’età precedente alla comparsa delle prime rughe che in quella delle pelli più mature”, dice Francesca Cavicchi, founder di Francine Haircare.