La Farmacia comunale aderisce alla Giornata del banco farmaceutico

Arezzo, 5 febbraio 2025 – Ladi Camuciaalle Giornate di raccolta del farmaco 2025. L’attività di via Sandrelli, fino al 10 febbraio, sarà una delle oltre 5.800 farmacie ove sarà possibile donare uno o più medicinali a favore del. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Federfarma nazionale, è giunta25^ edizione. I medicinali raccolti saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. In Italia l fabbisogno segnalato asupera il milione di confezioni di farmaci, soprattutto antinfluenzali e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.