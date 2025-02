La falsa foto di Netanyahu, Trump e Musk generata con l’AI e l’inutilità di Community Notes

Leggi su Open.online

Diversi media, inclusa l’agenzia italiana ANSA e il TG2, hanno diffuso unache ritrae insieme Benjamin, Donalded Elon. Un’immagine che sarebbe storica e riportata dai maggiori media americani, ma che in realtà è un falso. Si tratta, infatti, di un’immaginetramite Intelligenza Artificiale, che, osservandola attentamente, rivela evidenti errori generativi.Per chi ha frettaLaè stata diffusa tramite i social, senza fornire una fonte o l’autore del fantomatico scatto.Le mani delle persone ritratte sono deformi e le dita sembrano delle code di animali.Il volto del leader israeliano non è corretto, soprattutto nella dentatura che risultaerroneamente dal.AnalisiGli account social del Tg2 hanno diffuso l’immagine come se fosse vera:Anche ANSA pubblica la, indicando come fonte il giornalista James Spiro:Lo stesso James Spiro ha rimosso il post su X chiedendo scusa per l’errore commesso:Perché èLe mani dei tre protagonisti risultano innaturali, con pollici e indici deformati tanto da sembrare delle code di animali (in particolare l’indice della mano destra di Elon).