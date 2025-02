Iodonna.it - La duchessa ha messo in moto i suoi amici vip per far felice una 15enne che ha perso tutto negli incendi in California

«Non conosco Billie Eilish, ma troverò un modo per procurarti questa maglietta». Con queste parole, Meghan Markle ha fatto una promessa speciale a una ragazza di 15 anni che avevache hanno devastato la. Tra le macerie della sua casa ridotta in cenere, la giovane cercava disperatamente un ricordo a cui era particolarmente affezionata: una t-shirt acquistata a un concerto della cantante di Bad guy. Una piccola cosa, ma che per lei aveva un valore enorme. Ladi Sussex, venuta a conoscenza della sua storia, ha deciso di fare il possibile per aiutarla. La villa di Harry e Meghan Markle a Montecito guarda le foto Meghan Markle in aiuto di una ragazza che hala sua casa a Los AngelesDurante una visita ad Altadena con il principe Harry, laha incontrato la ragazza e sua madre.