Linkiesta.it - La dottrina irachena di Trump è una minaccia anche per l’Ue

Si discute molto del rischio che Donaldfaccia all’Unione europea, come promesso, quello che ha già cominciato a fare ad altri storici alleati degli Stati Uniti. A pensarci bene, c’è però un’ipotesi peggiore: che voglia fare all’Europa quello che ha già cominciato a fare all’America.Si capisce la generale preoccupazione dinanzi a un presidente che non sembra riconoscere alcun vincolo morale, politico o giuridico che possa limitarne la libertà d’azione nei confronti di amici e avversari – ammesso che una simile distinzione abbia ancora un senso, nell’America di– obbligandolo al rispetto di trattati, alleanze osolo della sua stessa parola. Un presidente deciso a utilizzare ladei dazi per estorcere concessioni e imporre atti di sottomissione, come sta tentando di fare con Messico e Canada, per non parlare di casi ancora più estremi come quelli della Groenlandia e del canale di Panama.