Panorama.it - La dolce vita, il capolavoro di Fellini su decadenza e sogno sempre attuale

Leggi su Panorama.it

Sognante, sconsiderato e disperato, Laè ilper eccellenza di Federico. Riflesso di una società ossessionata dalla celebrità e dalla frivolezza, èoggi quasi più di ieri. Al cinema Fiamma di Roma, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 1960, 65 anni fa, ci fu l'anteprima a inviti del film, poi una nuova premiere il 5 febbraio al Capitol di Milano, prima di essere distribuito in sala. Epopea romana trae gioia di vivere, affidata a un affascinante Marcello Mastroianni, è ricca di brillantini dai riverberi di oscurità.Da dove deriva il titolo LaOggi «» è diventata espressione comune evocativa di piaceri e goduriose concessioni. Ma non è statoa coniarla. Il merito spetta al giornalista e commediografo veneto Arnaldo Fraccaroli, che negli anni '20 e '30 fu inviato del Corriere della sera in vari parti del mondo, a Hollywood e a New York, in Estremo Oriente e in Sud America.