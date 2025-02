Ilfattoquotidiano.it - La crisi dell’industria bussa alle porte dell’Ue. L’urlo di migliaia di operai a Bruxelles: “Mai così tanti licenziamenti” | Le voci e le richieste

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

– Laarriva nel cuore del potere europeo. Almeno 7mila, raccolti in piazza Jean Rey a, hanno urlato che è vicino il suono della campana in Ue senza un piano industriale orizzontale e coordinato. Sono arrivati dalla Spagna alla Slovacchia passando per Francia, Germania, Olanda, Repubblica Ceca, Polonia e Italia, naturalmente, per provare a dare una scossa alla nuova Commissione, ri-guidata da Ursula von der Leyen.Ci sono le tute deglidi Tata Steel, i lavoratori slovacchi di Skoda, i tedeschi di Ig Metall, i francesi di Stellantis, glidi ArcelorMittal che arrivano un po’ da ovunque – Brema, Dunkerque, Katowice e anche drovine lasciate a Taranto. La pattuglia italiana è nutrita di metalmeccanici, chimici evia di Fiom, Uilm, Fim, Filctem, Uilca e Femca.