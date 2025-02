Linkiesta.it - La crescita zero spegne il miracolo dell’occupazione colpendo (per ora) i più giovani

Ilè finito. Alla fine del 2024, il numero dei lavoratori è calato in tre trimestri su quattro, toccando poi un nuovo record di ventiquattro milioni e ottantatre mila occupati solo a ottobre, e infine ridursi di diciottomila unità a dicembre. È naturale: ladel Pil, dopo la droga dei bonus, è ada due trimestri, se consideriamo l’andamento congiunturale, e appena dello 0,5 per cento se il confronto è con il trimestre corrispondente dell’anno precedente. Non si possono tagliare molte più fette della torta se questa non si ingrandisce, a meno di rimpicciolire ogni porzione, e sappiamo quanto già siano minuscole. Anzi, a dare uno sguardo ai numeri della cassa integrazione probabilmente i numerisono anche sopravvalutati, nel 2024 le ore totali di Cig sono aumentate del 21,1 per cento, arrivando a quasi cinquecento milioni, contro le quattrocentonove milioni del 2023.