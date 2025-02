Quotidiano.net - La corsa dell’oro spiegata dall’esperto: dove può arrivare e chi sta comprando di più

Roma, 5 febbraio 2025 – Quotazionein crescita continua. Specie dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre tariffe commerciali su Canada, Cina e Messico, cosa che ha aumentato i timori di un’inflazione che potrebbe erodere la crescita economica. Alle 17,30 del 5 febbraio, un oncia d’oro valeva 2.870 dollari che significano 88,4 euro al grammo. “Per saperepuòci vuole la sfera di cristallo ma si può ritenere che la soglia psicologica dei 3mila dollari l’oncia – spiega Maurizio Mazziero di Mazziero Research – sia ormai raggiunta e valori vicini ai 3.200 non sembrano impossibili da vedere. Il punto è che in fatto di valori che può raggiungere l’oro si naviga in mare aperto, senza avere parametri di riferimento come, invece, è sempre capitato per il petrolio, ad esempio”.