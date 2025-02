Ilrestodelcarlino.it - La condanna di Mara Fullin: "Un gesto inqualificabile. Quella donna stia lontana da noi"

è la responsabile della sezione basket della Nuova Virtus Cesena. E’ anche una leggenda della palla a spicchi femminile italiana, ha giocato contro le più grandi, ha vinto tutto quello che avrebbe potuto vincere e il suo nome campeggia nella hall of fame. Oltre che in fondo alla lettera firmata da lei, dal presidente della Nuova Virtus Marcello Foschi e dalla vicepresidente Ivana Donadel, a sua volta un’atleta simbolo dello sport di Cesena, vincitrice di uno scudetto e una Coppa Campioni ai tempi dell’Ahena, all’inizio degli anni Novanta, quando il basket a Cesena era diventato mito. La lettera è una lettera di scuse,che il club ha inviato all’Happy Basket Rimini in seguito all’insulto razzista rivolto da una mamma cesenate a un’aletta avversaria durante la partita del campionato under 19.