Ilrestodelcarlino.it - La condanna del mondo della sanità: "Rinforzi nei presidi della polizia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina (ieri; ndr) alle otto, insieme con il direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini e alla direttrice del Pronto soccorso di Civitanova, dottoressa Maria Rita Curto, ho incontrato il personale del reparto e parlato con gli infermieri aggrediti. Abbiamo concordato iniziative per garantire una maggiore sicurezza al personale sanitario sottolineando che, in casi come questi, le Aziende si costituiranno parte civile nei procedimenti penali che saranno avviati. Filippo Saltamartini, assessore regionale alla, con delega alle politiche integrate per la sicurezza, di fronte all’ennesimo atto di violenza, ha rinnovato la sua vicinanza al personale aggredito, garantendo un ulteriore impegno. "Invierò alle autorità di pubblica sicurezza" – afferma Saltamartini – "una formale richiesta di rinforzo dei posti diaperti neiospedalieri.