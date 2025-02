Ilgiorno.it - La Cascina Burattana. Un tesoro da salvare: "Il Comune intervenga"

: c’è la volontà di salvarla? È la domanda del consigliere comunale Emanuele Fiore (Gruppo Misto) che ha presentato una interrogazione sullo storico complesso, rara testimonianza di architettura contadina lombarda, avvolto nel degrado. Domanda non nuova, da oltre un decennio la struttura è stata al centro di incontri su un possibile recupero, oggetto anche di tesi di laurea e di un progetto del Politecnico. A sollecitare l’attenzione era stata la cooperativa agricola, che per alcuni anni ha coltivato i terreni intorno secondo i criteri dell’agricoltura biodinamica e biologica aprendo anche alla vendita dei prodotti a km zero. L’attività, con il progressivo peggioramento delle condizioni degli edifici, sempre più spesso interessati da crolli pericolosi, si è trasferita altrove e per laè sembrato calare il silenzio.