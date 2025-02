Lettera43.it - La Casa Bianca: «Gli Usa non finanzieranno la ricostruzione di Gaza e non invieranno militari»

Karoline Leavitt, la portavoce della, ha chiaramente affermato che «i contribuenti americani nonladi». Parole importanti, quella di Leavitt, che sono arrivate diverse ore dopo quelle rilasciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon ha detto che gli Stati Uniti «prenderanno il controllo» della Striscia di, parlando del potenziale impegno americano nell’area. Una proposta che ha rapidamente fatto il giro del mondo, trovando riscontri positivi da Israele e negativi, invece, dai leader politici dei Paesi membri dell’Onu e non solo. La portavoce ha voluto fare chiarezza spiegando che Trump in realtà starebbe negoziando con i partner della regione per la.Cos’ha detto Karoline LeavittLa portavoce della, Karoline Leavitt, al consueto briefing con la stampa americana (Getty Images).