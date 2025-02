Cultweb.it - La capsule make-up ispirata a Dexter di Lethal cosmetics fa sangue da tutte le parti (e le fan l’adorano)

Leggi su Cultweb.it

Il mondo della bellezza si tinge di rosso con la nuova collaborazione trae “”. La collezione,al serial killer più famoso delle serie TV, ha già conquistato i fan con prodotti dal design inquietante e nomi che richiamano gli elementi più celebri dello show. Dalla palette “Trophy Box” agli ombretti ispirati ai personaggi, fino ai pennelli e ai lip stain che sembrano usciti da una scena del crimine, questacollection promette di trasformare ogni-up in un vero e proprio omaggio alla doppia vita diMorgan.L’illuminante Luminol di(fonte: Berserk)Il pezzo forte della collezione è la “’s Trophy Box Eyeshadow Palette”, una palette da 11 ombrettialla famigerata scatola dei vetrini didi. Ogni colore è dedicato a un personaggio chiave della serie, con una combinazione di toni opachi e metallizzati perfetti per ogni look, dal più neutro al più drammatico.